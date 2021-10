Reggina: a Vicenza Menez sì, Adjapong no

La sosta è già in archivio. La Reggina inizia a lavorare in vista della trasferta di Vicenza e lo fa a ranghi parzialmente ridotti. Ci sono, infatti, i tre nazionali ancora impegnati con le rispettive selezioni e non fa ancora parte del gruppo Claud Adjapong.

Il terzino destro arrivato dal Sassuolo e salvo novità non dovrebbe far parte della spedizione che partirà in Veneto. Chi, invece, tornerà finalmente arruolabile è Jeremy Menez.

Il francese aveva già smaltito il problema al tallone prima dell’impegno di Pisa, ma si è preferito temporeggiare per evitare il rischio di ricadute o di forzare i tempi dopo un periodo in cui gli allenamenti saltati non potevano renderlo al meglio della condizione..

La situazione è migliorata e adesso il francese, complice la probabile impossibilità di utilizzo di Rivas, si candida anche ad una maglia da titolare.