Si è spento Giuseppe Cosentino, tifoso della Reggina ed ex presidente del Catanzaro

E’ morto Giuseppe Cosentino. L’imprenditore di Cinquefrondi, attivo nel settore dell’import con la sua azienda Gicos, si è spento dopo che le sue condizioni si erano aggravate in seguito ad un intervento di routine.

Cosentino ha legato a lungo il suo nome nel calcio. Dichiarato tifoso della Reggina, ha impresso per diversi anni il marchio della sua azienda alla maglia amaranto come sponsor ufficiale.

Il suo amore per i colori amaranto lo ha portato in qualche circostanza a cercare di acquisire il club, ma non se ne fece mai nulla.

Alla fine il suo ingresso nel calcio come presidente lo ha fatto salvando il Catanzaro dal baratro.

Con i giallorossi ha vinto un campionato di Serie C2.