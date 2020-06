Reggina, Menez a Sky Sport: ‘Reggio mi ha accolto alla grande, già sento il calore della città’

Jeremy Menez sta facendo accedere i riflettori della stampa nazionale ed internazionale su Reggio Calabria e la Reggina.

Dalle parti amaranto, dopo anni di anonimato, si era un po’ perso l’abitudine.

“Sono molto felice di tornare in Italia. Ho fatto sei-sette anni, per me è il mio secondo Paese. Sono felice. Sono stato accolto alla grande, peccato per la storia del Covid non si poteva stare vicini. Avremo tutto il tempo di conoscersi, però già sento il calore della città e la passione per il calcio. Sono molto contento. Avevo bisogno di un progetto umano e sportivo. Avevo perso la voglia. A me piacciono le relazioni vere, io sono fatto così. Serie A? Il sogno l’abbiamo tutti e l’obiettivo è quello. Nel calcio non si può mai sapere cosa succederà”.