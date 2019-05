La notizia, per certi, versi è che si ancora a giovedì e ci sono ancora tre giorni interi per rimpinguare il dato che, a questo punto, può essere considerato incredibile.

Sono, infatti, già quasi 4000 i biglietti staccati per la sfida play off tra Reggina e Monopoli in programma alle ore 19.30.

Sono stati presi d’assalto i punti vendita, ma molti tagliandi sono stati acquistati on line.

Cinque ore per raggiungere un numero che è destinato a lievitare considerevolmente nelle prossime ore.

