Reggina-Viterbese: formazioni, streaming e dove vederla

Reggina-Viterbese è una sfida storica per il club amaranto. Si tratta, infatti, della prima gara casalinga da quando Luca Gallo è diventato il proprietario del club. E’ attesa una buona cornice di pubblico e i padroni di casa avranno l’onere di non deludere le attese. Sarà un match tutt’altro che facile, dato che davanti ci sarà un avversario costruito per stazionare nelle zone alte della classifica. Attualmente i laziali sono indietro in graduatoria perché il loro campionato è iniziato con largo ritardo e hanno diverse gare da recuperare. Occorre, inoltre, sottolineare che da poco si è insediato al timone il nuovo tecnico Calabro che potrebbe regalare stimoli importanti a Saraniti e compagni, vogliosi di guastare la festa amaranto.

Reggina-Viterbese. le probabili formazioni

La sfida si giocherà allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria e vale per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Redolfi, Seminara; Salandria, Zibert, Bellomo; Strambelli, Tassi, Sandomenico.

VITERBESE (4-3-3): Forte; De Giorgi, Sini, Atanasov, Mignanelli; Baldassin, Damiani, Palermo; Vandeputte, Saraniti, Pacilli.

Reggina-Viterbese: dove vederla in streaming e info biglietti

Come di consueto il match non avrà copertura televisiva, ma sarà trasmessa in streaming dalla piattaforma Eleven Sport. Per le info sui biglietti clicca qui