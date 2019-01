Sono giorni di duri ed intensi allenamenti in palestra per la Tonno

Callipo Calabria Vibo Valentia. La pausa dal Campionato di SuperLega

Credem Banca (i giallorossi riposano domani contro Monza) sta infatti

permettendo a coach Antonio Valentini di sviluppare un importante

lavoro, quantitativamente e qualitativamente, sia sotto il profilo

fisico che tecnico. Senza Tsimafei Zhukouski, a prendere le redini del

palleggio c’è il suo vice Sebastiano Marsili. Il giovane atleta

trevigiano, classe 1996, si è integrato bene fin da subito con il gruppo

e ogni qualvolta è stato chiamato in causa ha fornito il proprio

prezioso contributo. Soprattutto con la sua temibile battuta salto

float, Marsili rappresenta un’arma importante a disposizione di coach

Valentini. E proprio grazie alla battuta, Marsili ha trovato il suo

primo storico punto in SuperLega durante il match di Campionato dello

scorso 23 dicembre contro Civitanova. Ecco le sue impressioni rilasciate

al microfono di CALLIPOVOLLEYTV:

“Ci stiamo allenando molto, cercando di tenere il ritmo senza diminuire

il livello tecnico aspettando il rientro di Zhukouski. Mi sono trovato

molto bene dall’inizio, siamo molto affiatati e il livello degli

allenamenti è sempre alto. Dobbiamo solamente cercare di ingranare

meglio in alcune partite, dobbiamo riuscire a mantenere un livello di

gioco il più alto possibile perché spesso abbiamo per esempio vinto il

primo set perdendo però poi le partite. A Vibo mi sto trovando molto

bene e c’è, secondo me, una delle migliori tifoserie in Italia”.

QUALIFICAZIONI EUROPEE – DOPPIO IMPEGNO PER TSIMAFEI ZHUKOUSKI

Scenderà in campo domani, ore 16:00, a Gondomar (Portogallo), il nostro

Tsimafei Zhukouski con la Croazia che dovrà vedersela con i padroni di

casa portoghesi nel penultimo match delle qualificazioni all’Europeo

2019. Zhukouski scenderà in campo anche mercoledì 09 gennaio, ore 19:00,

a Zagabria contro l’Austria.

Nella foto, un primo piano di Sebastiano Marsili palleggiatore della

Tonno Callipo (foto Sgrò)