Vibonese – Trapani è una sfida che ritorna dopo qualche anno. I calabresi al ritorno in Serie C cercano la prima vittoria in campionato, dopo aver raggiunto il Bisceglie a domicilio quando la sconfitta era diventata una sconfitta concreta.

I granata, invece, hanno asfaltato la Reggina al Provinciale in una gara che, in realtà. non ha mai avuto storia. Forze diverse in campo ed anche obiettivi differenti, ciò non toglie che i rossoblu sono una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, compresi i granata allenati da Vincenzo Italiano.

Vibonese – Trapani, le probabili formazioni

Vibonese – Trapani sarà una gara che mette di fronte due squadre che hanno filosofie tattiche non sovrapponibili. Da una parte c’è Nevio Orlandi che rispolvera lo stesso 3-5-2 che ha utilizzato ai tempi della Reggina in Serie A. Italiano, invece, continua ad utilizzare il 4-3-3 che sia arma di un tridente davvero temibile per la categoria: Tulli, Evacuo e Golfo (doppietta all’esordio), rappresentano risorse di primissimo livello per la terza serie.

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Malberti, Altobello, Silvestri; Finizio, Scaccabarozzi, Obodo, Prezioso, Donnarumma; Bubas, Taurino. All. Orlandi

TRAPANI (4-3-3): Dini; Scrugli, Pagliarulo, Mulè, Ramos; Corapi, Taugourdeau, Costa Ferreira; Golfo, Evacuo, Tulli. All. Italiano

Vibonese – Trapani, dove vederla

La sfida, come di consueto, sarà possibile vederla in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Basterà recarsi nella pagina degli eventi live della piattaforma (clicca qui) attorno alle ore 18 per assistere alla sfida (inizio ore 18.30). L’evento è disponibile al costo di 3,90 ed è gratis per chi, invece, acquisterà o ha acquistato i pacchetti trasferta (23,90) o intero (35,90) della propria squadra.