La Serie C è un campionato che incentiva l’utilizzo degli under. Chi li manda in campo riceve un cospicuo compenso per il minutaggio e nel caso di quelli che arrivano in prestito da A o B generano solo utile a bilancio, non essendoci stipendi da pagare.

Taibi per la composizione della Reggina ha dettato linee guida abbastanza chiare: vuole 11 over, nove under e 3 portieri. Lo ha detto a chiare lettere.

La Reggina, fino al momento, ha sotto contratto Mezavilla, Sparacello, Sciamanna, Maritato, Ungaro, Salandria e dunque ci sono ancora cinque caselle da riempire per gli over.

Considerato che, ad oggi, soprattutto Sparacello dovrebbe inoltre essere in uscita, ci si accorge che il mercato amaranto nei prossimi giorni, al di là dei giovani, rischia di essere intenso sotto il profilo degli arrivi d’esperienza.