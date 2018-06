La Reggina, da pochi minuti, ha ufficializzato l’arrivo di Ciavattini. Si aggiunge agli altri nomi in rosa: Navas, Salandria, Marino, Maritato, Sparacello e Mezavilla.

Si possono considerare giocatori amaranto anche Confente (portiere del Chievo Verona) e con buona probabilità anche Lorusso.

La prossima settimana le trattative si faranno serrate. Gli amaranto, come sostenuto dalla Gazzetta dello Sport (leggi qui), hanno già in pugno diversi giocatori.

All’appello se ne aggiunge un altro: Giuseppe Ungaro. Da non confondere con Gaetano Ungaro, ex amaranto.

Si tratta di un mediano scuola Atalanta, svincolato dal Renate, classe ’95 e che l’anno scorso è stato alle dipendenze del tecnico Cevoli. Secondo nome, dunque, emerso in giornata dopo quello di Mazzavillani (LEGGI QUI) In questo caso a far trapelare la notizia è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.