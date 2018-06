Su indicazione del Direttore Tecnico Giovanile e allo Sviluppo Stefano Baldini, è giunta la lettera di convocazione ufficiale a Riccardo Ferrara, il pesista dell’Atletica Olympus farà parte della reppresentativa nazionale che rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei under 18 in programma a Gyor (Ungheria) dal 5 al 8 luglio p.v. Prima di partire per Budapest ci sarà il pre raduno a Grosseto dal 28 giugno al 2 luglio, sotto la guida dei tecnici federali Renzo Roverato, Francesco Angius, Claudia Coslovich e Nicola Vizzoni.

L’atleta allenato dal prof. Francesco Raneri sta attraversando un momento di forma eccellente, infatti la conferma è arrivata da Cosenza sabato 23 u.s., nella gara disputata nella pedana del Campo Scuola, al secondo tentativo il peso è atterrato a 19,16 metri. Pertanto, una medaglia d’argento ai Campionati Italiani a Rieti la settimana prima con la misura di 18.87, adesso quest’ultimo risultato, sta portando al giovane atleta reggino, una buona dose di consapevolezza dei propri mezzi, il suo allenatore è convinto che il valore di Riccardo è ancora da scoprire, e auspica che con il miglioramento tecnico e fisico porterà l’atleta al raggiungimento di prestazioni di alto livello. Tutto lo staff tecnico Regionale e il presidente Ignazio Vita fanno i complimenti a Riccardo che saprà rappresentare degnamente l’Atletica Calabrese.