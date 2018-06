Chiamarlo monumento sarebbe riduttivo. Paolo Maldini è una leggenda del calcio mondiale. Uno che ha scritto pagine memorabili con le maglie di Milan e Nazionale, dove ha subito la beffa di non vincere un mondiale pur essendoci andato più volte vicino.

Con Reggio Calabria aveva instaurato uno strano legame speciale. Tra i pochi avversari a prendersi applausi convinti e sinceri sempre e comunque, non solo quando il Milan arrivava già in vacanza a Reggio da campione d’ Europa.

Ciò non toglie che ai colori amaranto lo lega un ricordo. Un difensore, un terzino come non ne fanno più. Uno da quasi 1000 gare ufficiali in carriera ha fatto una sola doppietta: proprio alla Reggina. Ecco il video: