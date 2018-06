Ricevuto a Palazzo Alvaro il campione italiano under 16 di surfcasting 2018, Danilo Galimi. Il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, ha voluto consegnare al giovane una targa, quale riconoscimento simbolico da parte della comunità reggina, per l’ottimo risultato conseguito. Tanti i partecipanti alla finale, provenienti da tutta la Penisola, ma il titolo italiano arriva a Reggio Calabria, grazie al giovane Galimi della Lega Navale Italiana, capitanata da Massimo Mucciola. Un risultato che, oltre a inorgoglire, rappresenta un esempio positivo per ragazzi e adulti. Accompagnato da mamma e papà, nonno e nonna, prima del momento formale della consegna della targa, Danilo ha raccontato al Sindaco di aspirazioni e prospettive. Una brillante promessa, Danilo, non solo in ambito sportivo. La Lega Navale Italiana Reggio Calabria Sud, con il suo rappresentante Massimo Mucciola, ha ricambiato con una targa al Sindaco Falcomatà, quale ricordo dell’incontro.