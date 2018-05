Dal 31 maggio al 3 giugno si svolgeranno a Corigliano-Rossano (CS) le fasi finali della Manifestazione Nazionale CSEN in Volley 2018, che vedrà protagoniste le squadre che hanno partecipato ai campionati provinciali.

Le squadre in campo saranno 36 suddivise in 7 campionati diversi (maschile, femminile e misto) per un totale di 60 incontri. Circa 500 atleti provenienti da tutta Italia “invaderanno” il comune calabrese per quello che è ormai diventato un evento consolidato nel calendario pallavolistico italiano.

“Con questi eventi – spiega il responsabile nazionale CSEN Pallavolo, Emanuele Turino – vogliamo contribuire a trasmettere valori come la competitività costruttiva e lo spirito di gruppo diffondendo la cultura e la passione per la pallavolo. Un grande momento di sport che supera gli aspetti strettamente sportivi per diventare un importante momento di aggregazione e amicizia”.

Gli atleti, ospiti l’Hotel Club Itaca – Eurovillage Nausicaa di Rossano, saranno accolti da una festa di benvenuto, durante la quale saranno presentate le formazioni protagoniste del torneo. Gli incontri si svolgeranno presso gli impianti sportivi di diversi istituti scolastici dei comuni di Corigliano-Rossano e Mirto. Le squadre vincitrici delle diverse competizioni saranno premiate nella giornata conclusiva del 3 giugno, alla presenza del Presidente Nazionale dello CSEN Francesco Proietti. “L’attività sportiva è un’importante occasione per far nascere e crescere rapporti di amicizia tra chi condivide la stessa passione – conclude Turino – e sin dalla nascita l’obiettivo dello CSEN è stato quello di trasmettere a tutti gli atleti i valori fondamentali dello sport: lealtà, onesta e correttezza”.