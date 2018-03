Ci si augurava di non arrivare a questo punto, ma la Reggina ce l’ha fatta anche in questa stagione in cui sembrava difficile finire invischiati nelle zone basse della classifica.

Gli amaranto scenderanno in campo domani contro la Casertana, stasera giocheranno tutti gli altri.

Inevitabile dare un’occhiata ai risultati di quelle che stanno sotto. Un punto in più della Paganese che stasera ospita il Siracusa, due in più della FIdelis Andria che va a Lecce domani ma che una gara in più da giocare e tre in più del Racing Fondi che va a Cosenza.

C’è da sperare che le altre non corrano.