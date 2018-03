Sabato e Domenica 3 e 4 Marzo al PalaPellicone di Ostia Lido, si sono svolti in due giornate i Campionati Italiani Juniores Maschili ed Esordienti di lotta stile Libero.

L’atleta della Fortitudo 1903 R.C. del Presidente Prof. Giuseppe Pellicone, e del M.d.s Saverio Neri , Manuel Antonino Condo’ ha conquistato una meritatissima Medaglia l’argento nella cat Kg 92 classe Junior, grande soddisfazione per il ragazzo Reggino che, dopo il bronzo ottenuto nella stessa classe l’anno scorso , ha saputo migliorarsi, Condo’ si riscatta alla grande, dopo un periodo fermo che lo ha tenuto fuori per quattro mesi a causa di un’ infortunio , la voglia di entrare in gioco è stata tanta, motivato, determinato e carico ,nella giornata di Sabato ha disputato la gara con la qualificazione dei quarti ed a seguire le semifinali, l’incontro di apertura essendo poco allenato , non ancora ha spezzato il fiato, spende molto, con l’atleta Scherza Felice( Libertas Molfetta) gestisce bene ,ed alla seconda ripresa al termine dei 6 minuti vince ai punti per 13-4 ,determinato ad andare avanti, consapevole delle sue risorse, in semifinale incontra l’atleta Tambellini Filippo dei Vigili del Fuoco( Lucca) spettacolare il mach per il moltiplicarsi di colpi tecnici che Condo’ ha messo in atto vince alla prima ripresa dei sei minuti per 12-0, aggiudicandosi la finale facendo gioire il Papa’ Maestro Demetrio Condo’ che al lato del materassino è riuscito a dare i giusti apporti tecnici e motivarlo sino al raggiungimento del traguardo.

Nella giornata di Domenica la finalissima, ha dovuto affrontare l’atleta esperto della Nazionale, piu’ grande di eta’ Fidelbo Simone( Cus Torino) quest’anno secondo agli Assoluti, Condo’ si è dovuto arrendere al termine della ripresa perdendo ai punti.

La gara si è svolta sotto i riflettori dei Tecnici della Nazionale che hanno osservato è studiato ogni incontro per individuare i prossimi potenziali atleti che andranno a far parte ai prossimi raduni collegiali, tra cui l’atleta della Fortitudo Condo’, in virtu’ al risultato ottenuto ed all’impressione che ha fornito in gara, che rimane fiducioso di una convocazione in Nazionale.Il Vice Presidente del Comitato Regionale della Fijlkam- settore lotta, Dott. Antonio Lagana’, si è complimentato con la Societa’ è con il ragazzo per il risultato ottenuto, elogiando che è stato il miglior risultato conseguito dalle Societa’ Sportive Calabresi di Lotta partecipanti all’evento