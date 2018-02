Solo pochi giorni fa si poneva in rilievo (leggi qui) il fatto che la Reggina faticasse a trovare in panchina calciatori che fossero in grado di cambiare l’inerzia di una gara.

Era capitato che l’ingresso di Roberto Marino a Fondi potesse regalare il gol vittoria, a firma dello stesso centrocampista siciliano.

L’unico gol arrivato da un calciatore entrato a gara in corso nella stagione amaranto.

A Cosenza il giocatore è partito dalla panchina per condizioni fisiche non perfette, ma una volta entrato in campo è sembrato dare la scossa alla squadra.

Proprio da una sua scorribanda partita sull’out di destra si è generata la situazione da cui è nata l’azione che ha portato al gol del pareggio.

C’è solo un problema sulla capacità di Marino di cambiare le partite: è un titolare e probabilmente perderlo dal primo minuto non appare un grande idea.