Vittoria agevole per la Barbecue Vis Reggio Calabria nel posticipo della seconda giornata della fase a orologio del campionato di C Silver Calabria. I bianco/amaranto, ancora privi di Rizzieri e Soldatesca, hanno disposto a piacimento della Nuova Jolly, superando per la quarta volta in stagione quota cento punti.

L’andamento del match non è mai stato in discussione, con i ragazzi di coach Polimeni che hanno concesso qualcosa ai locali (specie in fase difensiva) solo nel primo quarto, per poi dilagare dopo l’intervallo con un break in avvio di 22-4 per il +40 (39-79).

Mattatore di serata Skurdauskas con 29 punti e 19 rimbalzi. Bene in fase realizzativa anche Lobasso (24), Warwick (22) e Spasojevic (16), mentre fra i jollyni, privi ieri dei lunghi Surace e Scorza, si è distinto Plutino con ben 5 triple a referto.

Il successo consente alla Vis di rimanere in scia alla capolista Lamezia, distante solo 2 lunghezze, e di aumentare a 4 punti il distacco da Rende, terza in classifica.

Adesso per Warwick e compagni il calendario propone un doppio impegno casalingo consecutivo contro Catanzaro e Soverato.

Questo il tabellino della partita:

Nuova Jolly – Barbecue Vis Reggio Calabria 67-110

(21-29, 35-57, 53-88)

Nuova Jolly: Bagnato 12, Plutino 15, Sant’Ambrogio 13, Laiacona 8, Crupi 4, Artuso, Centofanti 12, Milli, Triolo 3. Allenatore: Sant’Ambrogio.

Barbecue Vis Reggio Calabria: Barrile 6, Lobasso 24, Viglianisi 7, Warwick 22, Skurdauskas 29, Neri 2, Fazzari 4, Spasojevic 16, Martino. Allenatore: Polimeni. Assistente: D’Arrigo.

Arbitri: Viglianisi e Comerci.