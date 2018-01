Non è stata una bella nottata per Christian Stuani quella trascorsa tra sabato e domenica.

Un trauma cranico lo ha costretto al ricovero in ospedale dopo l’infortunio capitatogli nella sfida tra il suo Girona ed il suo Las Palmas.

Ma è una delle poche note stonate della sua stagione: il ritorno in Spagna ha fatto segnare, per lui, dieci gol in diciassette partite.

Niente male per un giocatore che fa parte dei grandi rimpianti della storia amaranto.

A 30 anni può iniziare una parte finale di carriera ancora migliore dei tempi passati.