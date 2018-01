Si respira aria nuova in casa Isola Capo Rizzuto dopo l’arrivo di Filippo Marra Cutrupi, il neo direttore generale giallorosso si è messo a lavoro sin dal suo arrivo, prima con discorsi stimolanti per tutto lo spogliatoio e, ora, con i primi movimenti sul mercato. E’ di oggi infatti l’ufficialità dell’arrivo in giallorosso dell’esperto centrocampista Francesco Paonessa, svincolatosi dal Cutro, in Eccellenza, ma con alle spalle un curriculum importante fatto di circa 150 presenze in Serie C e 2 in Serie B con la maglia del Cosenza. Oltre alla casacca dei lupi, tra le altre, ha indossato anche quelle di Spal, Nocerina, Viterbese e Pro Vercelli. Lo scorso anno a Sersale, in D, riparte ora da Isola Capo

Si respira aria nuova in casa Isola Capo Rizzuto dopo l’arrivo di Filippo Marra Cutrupi, il neo direttore generale giallorosso si è messo a lavoro sin dal suo arrivo, prima con discorsi stimolanti per tutto lo spogliatoio e, ora, con i primi movimenti sul mercato. E’ di oggi infatti l’ufficialità dell’arrivo in giallorosso dell’esperto centrocampista Francesco Paonessa, svincolatosi dal Cutro, in Eccellenza, ma con alle spalle un curriculum importante fatto di circa 150 presenze in Serie C e 2 in Serie B con la maglia del Cosenza. Oltre alla casacca dei lupi, tra le altre, ha indossato anche quelle di Spal, Nocerina, Viterbese e Pro Vercelli. Lo scorso anno a Sersale, in D, riparte ora da Isola Capo Rizzuto con l’obiettivo di dimenticare proprio la sfortunata stagione scorsa conclusa con la retrocessione in Eccellenza dei catanzaresi. Oltre a Panonessa arriva anche un giovane che va a rafforzare il parco under, si tratta dell’esterno classe 98 Antonio Marino, cirotano di nascita è cresciuto calcisticamente nella scuola calcio “Marca” di Gigi Marulla, per poi passare alla Vibonese con la quale ha disputato le ultime due stagioni. Infine, tra i pali ecco il classe ’94 Brugaletta, cresciuto nel settore giovanile del Milan, che arriva per dare supporto al titolare Andrea Pullano. Il mercato in casa Isola resta apertissimo e nei prossimi giorni alla corte di mister Giovanni Pisano dovrebbero arrivare anche un centrale difensivo e un attaccante di esperienza.

