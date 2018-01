La Reggina, come già detto, è a caccia di calciatori che possano innalzare il livello di esperienza del gruppo.

E sono decine i calciatori che a gennaio sono destinati a cambiare aria, ragion per cui ci sono fitti colloqui tra gli agenti dei calciatori e i dirigenti.

Tra i calciatori in uscita da Catanzaro c’è Giovanni Marchetti che i più attenti ricorderanno per essere stato espulso nel derby d’andata tra amaranto e giallorossi.

Entrato a gara in corso in quella sfida, ebbe un impatto terribile e da quella gara in poi ha trovato pochissimo spazio in giallorosso.

Difensore centrale o terzino destro, è un classe 1990 con una lunga trafila in Serie C (quasi 300 partite tra i Pro).

E’ in uscita da Catanzaro, la Reggina ci pensa.