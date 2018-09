Catanzaro – Vibonese, un derby poco derby. Nessuna rivalità tra le due tifoserie che anzi hanno un rapporto cementato da un’amicizia antica che prosegue da anni.

La sfida, invece, sarà accesa sul campo dove si affrontano due squadre con obiettivi diversi, ma vicendevolmente ostiche. Gli uomini di Auteri devono riscattare il derby perso a Rende, perchè sanno di essere una delle squadre più attrezzate del torneo e non possono permettersi il lusso di lasciare troppi punti per strada. La squadra di Orlandi, invece, ha ottenuto solo un punto in due partite, quello arrivato al fotofinish contro il Bisceglie.

Il calendario, ad onor del vero, non ha certo aiutato i rossoblu che, successivamente, si sono trovati ad affrontare il Trapani al Razza.

Catanzaro – Vibonese, le probabili formazioni

Catanzaro – Vibonese, una sfida tra allenatori esperti Filosofie diverse per le due squadre. Auteri proverà a far valere la sua filosofia spregiudicata con il suo 3-4-3, armato di un tridente di grande livello per la categoria. Orlandi, invece, ripropone quel 3-5-2 che fece le sue fortune ai tempi della Reggina in Serie A.

CATANZARO (3-4-3) Golubovic; Celiento, Riggio, Signorini; Statella, Maita, De Risio, Favalli; D’Ursi, Kanoute, Fischnaller. All. Auteri

VIBONESE (3-5-2) Mengoni; Camilleri, Tito, Silvestri; Ciotti, Scaccabarozzi, Collodel, Obodo, Altobello; Cani, Bubas.. All. Orlandi

Catanzaro – Vibonese. dove vederla

La gara non sarà trasmessa da alcun network televisivo, pertanto sarà visibile unicamente in streaming. La piattaforma Eleven Sport, come per ogni match di Serie C, proporrà la sfida in pay per view. 3,90 € per acquistare il singolo evento, mentre sarà disponibile la visione a chi ha sottoscritto o sottoscriverà gli accordi annuali (23,90 per le trasferte di ciascuna squadra, 35,90 per l’intero campionato).

Attorno alle ore 20 basterà recarsi su questo link per avere accesso alla possibilità vedere la partita (clicca qui)

Catanzaro – Vibonese: risultato live dalle 20.30