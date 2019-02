Il campionato si ferma per una settimana. Va in scena la Del Monte Coppa Italia e per le compagini non impegnate c’è il tempo per rifiatare e preparare al meglio la volata finale. La pausa giunge nel momento opportuno per la Conad Lamezia, reduce da turni ravvicinati e alle prese con problemi fisici e acciacchi vari che hanno dimezzato la rosa a disposizionedi coach Rigano nelle ultime settimane.

Ai giallorossi è richiesto di ricaricare le batterie in vista della fase finale del torneo. L’obiettivo resta sempre quello di abbandonare l’ultimo posto anche se la sconfitta casalinga contro Alessano di domenica scorsa ha complicato un po’ i piani.

“Siamo solo a 3 punti da Roma – evidenzia lo schiacciatore giallorosso Manuel Bruno – e il campionato è ancora lungo, non c’è ancora nulla di matematico e noi ci crediamo ancora come è giusto che sia. Lo spirito deve essere quello di non mollare mai perché anche se il cammino si è fatto molto più duro noi non dobbiamo mai mollare. Continuiamo a lavorare e i risultati arriveranno.”

La scontro diretto contro i pugliesi di coach Tofoli ha evidenziato ancora limiti che la Conad sembrava aver superato dopo le buone prove offerte nelle gare precedenti

“Con Roma e Alessano abbiamo giocatore delle brutte partite – continua Bruno – loro hanno avuto più fame di noi e questo non deve succedere. Dobbiamo stare più sul pezzo perché non è possibile che appena subiamo un break abbassiamo la testa e queste situazioni in serie A si pagano. Dobbiamo assolutamentelavorare su questa cosa perché in campo stiamo bene e non dobbiamo mai mollare. Tutte queste sconfitte di sicuro non aiutano dal punto di vista del morale però dobbiamo alzare la testa elavorare tanto perché questi black out non accadano più. Continuare così non va bene e contro Leverano alla ripresa dopo la sosta dobbiamo assolutamente fare punti”

Il campionato riprenderà per i giallorossi domenica 17 febbraio con un nuovo scontro diretto, quello in casa di Leverano. La settimana dopo, domenica 24 febbraio (alle 19) il PalaFerraro di Cosenza, ospiterà invece la sfida Conad Lamezia-Menghi Shioes Macerata e domenica 3 marzo i giallorossi faranno visita a Roma. Tre scontri cruciali, tre gare per decidere un’intera stagione.