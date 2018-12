Nell’anticipo della seconda giornata del girone di ritorno, la Tonno

Callipo Calabria Vibo Valentia ritorna alla vittoria conquistando una

preziosissima vittoria casalinga contro l’Emma Villas Siena con il

punteggio di 3-0. Prestazione pressoché perfetta per i ragazzi di coach

Antonio Valentini che hanno mostrato grande tenacia e numeri altisonanti

soprattutto in cambio palla e con una fase correlazione muro-difesa che

ha fatto la differenza soprattutto nel corso del terzo set. Eppure

Siena, che è uscita ridimensionata dalla partita, ha lottato soprattutto

nel corso del primo e del terzo parziale cercando di stare attaccata

punto a punto alla partita. Ai toscani, apparsi poco uniti e a volte

troppo arrendevoli, non è bastata la buona prestazione di Hernandez che

ha chiuso il match con 21 punti e il 62% in attacco. D’altra parte, in

casa Tonno Callipo ha funzionato praticamente tutto con numeri

impressionanti in attacco e con tre giocatori in doppia cifra: Skrimov,

Al Hachdadi e Mengozzi. Con una ricezione positiva, Zhukouski (premiato

come Mvp del match) ha orchestrato al meglio il gioco, togliendosi,

peraltro, lo sfizio di realizzare cinque muri. Bene Skrimov e Al

Hachdadi con il bulgaro autore di 14 punti e il 75% in attacco, mentre

il marocchino ha chiuso il match con il 65% in attacco e 15 punti

(migliore realizzatore dei suoi). Autorevole prova anche per Mengozzi

che ha realizzato 10 punti con l’89% in attacco. Ma è stata tutta la

squadra a fornire una prestazione confortante contro l’Emma Villas

Siena. I toscani hanno provato a tenere botta soprattutto nel terzo set

annullando due palle match sul 24-22 trovando i vantaggi grazie ad

Hernandez. Ma il PalaValentia ha festeggiato il ritorno al successo

pieno dopo l’attacco vincente di Al Hachdadi e lo smash decisivo di

Vitelli, sulla ricezione errata di Siena, che è valso il 26-24 finale.

Spettatori: 800

Mvp: Tsimafei Zhukouski

Tsimafei Zhukouski (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “E’ stata

sicuramente la nostra migliore prestazione stagionale, sono molto

contento per tutta la squadra. Sono tre punti importantissimi per la

classifica e per il morale. Devo ringraziare i compagni per la mia

prestazione di oggi. Siamo stati bravi tutti, uniti ed è per questo che

sono arrivati i tre punti”.

Andrea Giovi: (Emma Villas Siena): “Il nostro approccio deve cambiare,

non siamo stati poi capaci di cambiare l’inerzia della partita. Abbiamo

iniziato male e abbiamo continuato ad essere poco lucidi durante la

gara. Ora dobbiamo mettere più qualità in campo, dobbiamo fare meglio”.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Emma Villas Siena 3-0 (25-22,

25-17, 26-24)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 4, Skrimov 14, Mengozzi

11, Al Hachdadi 15, Barreto Silva 4, Vitelli 5, Cappio (L), Marsili 0,

Lopez 0, Marra (L). N.E. Presta, Domagala, Strohbach. All. Valentini.

Emma Villas Siena: Marouflakrani 2, Ishikawa 11, Gladyr 3, Hernandez

Ramos 21, Maruotti 3, Spadavecchia 4, Caldelli (L), Giovi (L), Fedrizzi

2, Giraudo 0, Vedovotto 1, Mattei 1, Johansen 0. N.E. Cortesia. All.

Cichello.

ARBITRI: Cappello, Tanasi.

NOTE – durata set: 27′, 22′, 30′; tot: 79′.

Nella foto, l’esultanza di Tsimafei Zhukouski migliore in campo contro

Siena (foto Sgrò)ee