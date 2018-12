Turno di riposo in questo weekend per la Conad Lamezia. Zito e compagni saranno costretti al riposo forzato mentre il calendario, nel girone Bianco di Serie A2, propone, per la decima, giornata impegni insidiosi per le dirette concorrenti dei giallorossi. Leverano sarà di scena a Spoleto, Alessano a Macerata contro Potenza Picena e Roma riceve invece in casa una lanciatissima Mondovì.

Agli ordini di coach Gianpietro Rigano, i giallorossi hanno lavorato, a San Pietro a Maida, fino a venerdì sera. Poi il rompete le righe e l’impegno di ritrovarsi in palestra martedì per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno, previsto per domenica 16 dicembre alle ore 18 in casa della Monini Spoleto. Un appuntamento difficilissimo al quale bisognerà arrivare con la carica e la concentrazione giusta anche per provare a cancellare la cocente e netta sconfitta subita domenica scorsa al PalaValentia contro Roma Volley.

Di seguito il link dove vedere l’intervista realizzata allo schiacciatore Jacopo Fantini