Tra gli ultimi arrivati in casa Tonno Callipo, dalla pattuglia di

giocatori che hanno disputato il Mondiale, c’è lo schiacciator bulgaro

Todor Skrimov. Reduce da un buon rendimento mostrato nelle gare giocate

della competizione iridata, il nuovo martello giallorosso è pronto ora a

concentrarci solamente sul club. Ha obiettivi ambiziosi ed è tornato in

Italia dopo l’ultima stagione trascorsa nel campionato russo. Quella che

partirà fra poco più di dieci giorni, sarà la quinta stagione in Italia

per Skrimov dopo i bienni trascorsi, rispettivamente, a Latina e Milano.

Giocatore dalla tecnica sopraffina, ha mostrato da subito un buon piglio

in allenamento. Ecco le sue prime parole giallorosse:

Todor Skrimov: “Mi è piaciuto fin da subito l’ambiente, ho trovato

ragazzi simpatici e mi sento già parte integrante del gruppo. In Italia

ho disputato quattro stagioni, ma solo in una abbiamo fatto bene a

Latina dove abbiamo fatto i play-off. Mi aspetto una stagione in cui

l’auspicio è quello di lottare per arrivare più in alto possibile anche

se sappiamo bene che sarà un campionato molto difficile. Cercheremo di

sfruttare al meglio questi giorni di allenamento per conoscerci al

meglio e trovare i giusti automatismi”.