La sua Bulgaria non ha superato la seconda fase mancando la

qualificazione alla Final Six di Torino, ma Todor Skrimov (il suo arrivo

a Vibo Valentia è imminente) ha di che sorridere a livello individuale

per un Mondiale, disputato in casa, che lo ha visto come trascinatore

dei suoi. A breve ritornerà in Italia e abbraccerà i suoi nuovi compagni

in giallorosso e avrà modo di raccontare cosa si prova a realizzare 7

ace in una partita di un Mondiale. Numeri da record per Todor Skrimov:

le 7 battute vincenti realizzati contro l’Iran gli valgono, infatti, il

record di ace realizzato in una partita di un Mondiale. La statistica è

riferita all’era Rally Point System con cinque Campionati del Mondo

analizzati (Argentina 2002, Giappone 2006, Italia 2010, Polonia 2014,

Italia e Bulgaria 2018, ovviamente fino alla seconda fase). Il nuovo

martello della Tonno Callipo deve però condividere questo personale

record insieme al bombardiere sloveno Mitja Gasparini, anch’egli autore

di 7 ace in questo Mondiale realizzati nella partita con la Repubblica

Dominicana. Di seguito, ecco la classifica dei battitori più prolifici

(il dato è riferito al numero di ace realizzati in una partita di un

Campionato del Mondo):

7 ace Todor Skrimov (BUL) Mondiale 2018 Bulgaria-Iran

7 ace Mitja Gasparini (CRO) Mondiale 2018 Repubblica Dominicana-Slovenia

6 ace Reinder Nummerdor (OLA) Mondiale 2002 Olanda-Repubblica Ceca

6 ace Vladimir Nikolov (BUL) Mondiale 2010 Bulgaria-Cuba

6 ace Dmitriy Muserskiy (RUS) Mondiale 2010 Russia-Bulgaria

6 ace Kevin Pinerua (VEN) Mondiale 2014 Australia-Venezuela

6 ace Ricardo De Souza Santos Lucarelli (BRA) Mondiale 2014

Brasile-Finlandia

6 ace Yuan Zhi (CIN) Mondiale 2014 Messico-Cina

6 ace Dmitriy Muserskiy (RUS) Mondiale 2014 Russia – Bulgaria

5 ace Franz Granvorka (FRA) Mondiale 2002 Francia-Russia

5 ace Richard Schuil (OLA) Mondiale 2002 Olanda-Grecia

5 ace Richard Schuil (OLA) Mondiale 2002 Cuba-Olanda

5 ace Luis Pedro Suela (SPA) Mondiale 2002 Spagna Kazakhistan

5 ace Yu Dawei (CIN) Mondiale 2006 Giappone-Cina

5 ace Antrei Krawarik (GRE) Mondiale 2006 Grecia-Australia

5 ace Matej Kazyiski (BUL) Mondiale 2006 Iran-Bulgaria

5 ace Romain Vadeleux (FRA) Mondiale 2006 Francia-Repubblica Ceca

5 ace Matej Kazyiski (BUL) Mondiale 2006 Francia-Bulgaria

5 ace Abdalla Ahmed (EGY) Mondiale 2010 Egitto-Iran

5 ace Maxim Mikhaylov (RUS) Mondiale 2010 Russia-Australia

5 ace Claiton Stanley (USA) Mondiale 2010 Venezuela-Usa

5 ace Claiton Stanley (USA) Mondiale 2010 Camerun-Usa

5 ace Murilo Endres (BRA) Mondiale 2010 Polonia-Brasile

5 ace Dmitriy Muserskiy (RUS) Mondiale 2014 Russia – Canada

5 ace Dmitriy Muserskiy (RUS) Mondiale 2014 Cina – Russia