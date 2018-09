Costruire la Cittadella di Padre Pio a Drapia, in provincia di Vibo

Valentia. E’ questa la direzione indicata dal Santo di Pietrelcina ad

Irene Gaeta, la figlia spirituale di Padre Pio e presidente della

Fondazione “I discepoli di Padre Pio”. Nel corso degli ultimi anni ha

iniziato a prendere una forma tangibile il sogno premonitore avuto dalla

“mistica” romana con l’obiettivo di dar vita nel territorio comunale

drapiese ad un ospedale pediatrico, una casa di accoglienza e un centro

di ricerca e formazione scientifica. Un investimento ingente che ha

raccolto numerose adesioni, tra cui quella del presidente Pippo Callipo

che ha sposato fin da subito quest’iniziativa benefica instaurando un

proficuo coordinamento con altri due imprenditori calabresi e presidenti

di società sportive: Floriano Noto, numero dell’US Catanzaro 1929 e

Pippo Caffo, presidente della US Vibonese Calcio. Nell’ambito delle

iniziative che porteranno alla conclusione dei lavori (iniziati nella

scorsa primavera) si è tenuta ieri pomeriggio allo Stadio “Nicola

Ceravolo” di Catanzaro un’amichevole di calcio, con incasso destinato

alla costruzione della Cittadella, tra la squadra di casa e la Vibonese

Calcio. Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente del club del

capoluogo di regione che ha voluto a fianco a sé Pippo Callipo insieme

ad atleti, staff tecnico-medico e dirigenti che hanno assistito alla

gara in tribuna. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti:

Pippo Callipo (Presidente Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia):

“Calcio e volley insieme quando riguardano aspetti sociali come queste

manifestazioni. Speriamo si possa realizzare questo progetto a Drapia e

noi oggi siamo a Catanzaro per testimoniare che è una cosa a cui teniamo

e alla quale daremo il nostro contributo. Alla chiamata del Presidente

Noto, siamo stati entusiasti e siamo venuti insieme ad atleti, staff

tecnico-medico e dirigenti per manifestare la nostra vicinanza al

progetto voluto da Padre Pio e dalla Sig.ra Irene Gaeta”.

Floriano Noto (Presidente Us Catanzaro 1929): “Quest’iniziativa nasce da

lontano. Già quest’inverno ci siamo incontrati insieme ai Presidenti

Callipo e Caffo per dare il nostro contributo a quest’importante

iniziativa. Devo ringraziare pubblicamente Pippo Callipo perché è venuto

qui insieme agli atleti della sua squadra per testimoniare la sua

vicinanza a questa giornata di festa e a questo lodevole ed importante

progetto”.

Pippo Caffo (Presidente Us Vibonese Calcio): “Quest’iniziativa è partita

circa un anno fa insieme agli amici Noto e Callipo. Un progetto che ci

ha trovato d’accordo fin da subito e noi saremo felicissimi di dare il

nostro contributo. E’ un grande progetto che potrà portare degli effetti

positivi sia sotto il profilo sociale, che economico. Noi ci saremo”.

