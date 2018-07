La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia comunica di aver ingaggiato il

centrale Stefano Mengozzi. Classe 1985, il posto tre ravennate arriva a

vestire la casacca giallorossa dopo le ultime due stagioni trascorse con

la Calzedonia Verona. Mengozzi ha esperienza da vendere nella Serie A

italiana con tanti Campionati disputati tra Serie A2 e A1/SuperLega.

Giocatore duttile dal punto di vista tecnico-tattico, capace di mostrare

ottimi numeri sia in attacco che a muro, Mengozzi si è sempre distinto

per la caparbietà e la determinazione messe in campo nel corso della sua

carriera. Il nuovo posto tre giallorosso ha, inoltre, rappresentato un

pezzo importante della storia recente della pallavolo ravennate.

Nell’estate del 2008, infatti, parte la scalata di Mengozzi e della

Robur Ravenna dalla Serie B1 alla Serie A nell’arco di tre stagioni. Dal

2011-12 al 2015-16 Mengozzi si conferma tra i migliori centrali del

Campionato e nella primavera del 2015 arriva la convocazione in

Nazionale dove ha modo di mettersi in luce nella World League. Ora, dopo

i due anni trascorsi a Verona, Mengozzi vuole ritornare ad essere

protagonista con la maglia della Tonno Callipo nel prossimo Campionato

di SuperLega Credem Banca.

“Vibo e la Tonno Callipo – ha affermato Stefano Mengozzi – la prendo

come una ripartenza, come una nuova sfida. Dopo le due stagioni di

Verona dove non ho avuto tantissimo spazio, sento ancora di poter far

bene nella SuperLega ed è per questo che ho accettato con grande

entusiasmo la proposta della Tonno Callipo. C’è un progetto interessante

e non vedo l’ora di iniziare a lavorare. La nostra sarà una squadra – ha

proseguito il centrale ravennate – che dovrà lottare in ogni partita e

dovrà essere sempre umile. Sono molto felice di ritrovare Zhukuoski,

insieme abbiamo giocato a Ravenna qualche stagione fa. Per me sarà poi

una novità la Calabria e Vibo Valentia, città che conosco solamente

pallavolisticamente avendo giocato tante partite da avversario in un

palazzetto che ricordo sempre bello carico e caldo. Sarà interessante –

ha concluso Mengozzi – giocarci non più contro, ma da protagonista con

accanto il tifo dei tifosi giallorossi che saluto calorosamente”.