La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sta completando la rosa della

squadra di coach Antonio Valentini per il prossimo Campionato di

SuperLega ed allora ecco le conferme di due calabresi doc: Davide Marra

e Luca Presta. Due atleti simbolo della Tonno Callipo nella storia

recente della società giallorossa e sui quali lo staff dirigenziale e

tecnico puntano molto per il presente e per il futuro. Sarà ancora

Davide Marra (classe 1984 di Praia a Mare) a organizzare, nel suo ruolo

di libero, le operazioni in seconda linea tra ricezione e difesa, mentre

il centrale Luca Presta (classe 1995 di Belvedere Marittimo) sarà un

riferimento importante sia a muro che in attacco.

Per Davide, la prossima sarà la quarta stagione consecutiva con la

maglia giallorossa, mentre per Luca (cresciuto nel vivaio giallorosso) è

la sesta stagione (non consecutiva) in Serie A.

Davide Marra: “Sono davvero felice e contento di far parte della Tonno

Callipo Calabria Vibo Valentia anche per la prossima stagione. Per me è

motivo di orgoglio vestire la maglia della squadra della mia regione per

il quarto anno consecutivo. Ho voglia di far bene e di iniziare a

lavorare fin da subito in palestra con grande concentrazione e

determinazione”.

Luca Presta: “Volevo fortemente restare a Vibo e far parte di questo

nuovo progetto, nella società in cui sono cresciuto e grazie alla quale

sono riuscito ad arrivare a giocare in Serie A. Ci sarà tanto da

lavorare in un Campionato che si preannuncia di altissimo livello; sono

pronto a dare il massimo con umiltà e dedizione per difendere con

grande impegno i colori giallorossi ”.

