Dopo l’ufficializzazione della regista Boldini e dell’opposto Aricò, il Volley Soverato mette a segno un altro bel colpo di mercato. Si rende noto, infatti, l’ingaggio della schiacciatrice Alice Tanase, classe 2000, diventata campionessa del mondo ad agosto 2017 con la Nazionale Under 18 dopo aver battuta in Argentina, nella finale, la Repubblica Dominicana per tre set a uno. E’ un arrivo importante questo per il Volley Soverato che si assicura così una giocatrice giovane ma già forte di cui sicuramente se ne sentirà parlare molto con alle spalle dei titoli importanti vinti. Fino a dodici anni Alice Tanase ha giocato a Calderara poi è passata attraverso Pro Patria Milano e Amatori Atletica Orago; nel 2014 si è trasferita al Volley-rò Casal de’ Pazzi di Roma con cui ha vinto due scudetti consecutivi under 16 e 18. Nel 2017 la giocatrice di Calderara è arrivata seconda agli Europei in Olanda e ha conquistato due tornei internazionali in preparazione ai mondiali, uno in Spagna e l’altro in Ungheria. La nuova atleta biancorossa è un’ espressione piena del grande lavoro che ormai da anni il Casal De Pazzi svolge in Italia; Alice Tanase ha fatto tutta la trafila della nazionale con coach Mencarelli ed è una giocatrice dalle grandissime potenzialità, un talento puro con grande tecnica; viene considerata una degli astri nascenti della pallavolo italiana. Prime dichiarazioni da giocatrice biancorossa per Alice Tanase: ”Sono molto contenta di giocare in una squadra del sud e con il Volley Soverato spero sia un anno molto positivo per tutti; arrivo in un ambiente molto caldo, sia dal punto di vista del calore e affetto da parte delle persone che per quanto riguarda il tifo verso la squadra. Sono convinta di aver fatto la scelta giusta”. In riva allo Ionio, dunque, continua il lavoro in sinergia tra la dirigenza di patron Matozzo e coach Bruno Napolitano per allestire una squadra importante con un giusto mix di atlete giovani e atlete più esperte. Ad oggi sono tre le giocatrici messe sotto contratto dal Volley Soverato che, certamente, nei prossimi giorni, metterà a segno nuovi arrivi.

Saverio Maiolo

Ufficio Stampa Volley Soverato