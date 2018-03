Battistelli San Marignano 3

Volley Soverato 2

Parziali set: 24/26; 23/25; 25/20; 25/15; 15/12

BATTISTELLI S. MARIGNANO: Casillo 16, Bordignon, Battistoni 2, Markovic 10, Zanette 29, Saguatti 19, Gibertini (L), Gray ne, Nasari 1, Sgarbossa ne, Giordano, Caneva 6. Coach: Stefano Saja

VOLLEY SOVERATO: Formenti, Cecchetto (L), Gajewska 3,Bertone 10, Donà (K) 10, Gray 22, Frigo 10, Pizzasegola, Valli 3, Taborelli 6, Mc Mahon 8. Coach: Leonardo Barbieri

ARBITRI: Cecconato Luca – Laghi Marco

DURATA SET: 27’, 28’, 23’, 23’, 15’. Tot 1h16’

MURI: San Marignano 11, Soverato 9. Battute: Soverato 14 errori, 6 punti. San Marignano 10 errori, 2 punti.

Arriva un solo punto dalla trasferta di San Marignano dove il Volley Soverato viene superato dalla Battistelli al quinto set dopo essere stato avanti di due parziali. E’, comunque, un punto prezioso e, soprattutto, il Soverato raggiunge la matematica certezza di disputare i playoff promozione avendo sette punti di vantaggio sulla decima in classifica a due giornate dalla fine della stagione regolare. Peccato per non essere riusciti a gestire il doppio vantaggio di set contro una squadra che comunque, ricordiamo, ha come obiettivo stagionale quello di stazionare nelle prime posizioni. Il Soverato ha fatto la sua gara, giocando bene i primi due parziali e il tie break, mancando in qualcosa nel terzo e quarto gioco. In ogni caso, ancora una volta, la compagine calabrese parteciperà alla post – season raggiungendo il suo obiettivo. Ora, nelle due restanti gare, visto che la matematica ancora lo permette, la squadra ionica cercherà di migliorare la propria posizione. Passiamo al match. Battistelli in campo con Battistoni al palleggio e Zanette opposto, al centro Casillo e Caneva, in banda Markovic e Saguatti con Gibertini libero; coach Barbieri per il Volley Soverato schiera Pizzasegola in cabina di regia con Mc Mahon opposto, al centro Bertone e Frigo, schiacciatrici Donà e Alexa Gray, libero Cecchetto. Partono meglio le calabresi di coach Barbieri che vanno sul più quattro, 3-7, in questa primissima fase di gara; Soverato continua a mantenere questo vantaggio anche poco dopo, 6-10, ma le padrone di casa cercano di non perdere altro terreno e riavvicinarsi alle ospiti. Dimezzato lo svantaggio da parte di Saguatti e compagne, 9-11, con le squadre in parità adesso 15-15. Nuovo mini break di Donà e compagne che si portano sul 16-19 in questa fase decisiva del primo set; “cavallucce marine” che s mantengono avanti di tre lunghezze, 19-22, ma Marignano si rifà sotto, 21-22 e pareggia il conto 22-22; tutto da rifare per le ioniche. Pala set per le locali, 24-23, ma Soverato annulla e si và ai vantaggi; ora sono le ospiti di Barbieri ad avere il set point che viene subito sfruttato dalle biancorosse che chiudono il set 24/26. La vittoria del primo parziale dà ulteriore carica al Soverato che parte bene anche nel secondo set, 2-6 e 3-8 con la Battistelli in leggera difficoltà; reazione di Casillo e compagne che si avvicinano alle avversarie, 7-9, con la parità che arriva poco dopo 10-10. Adesso sono le locali ad avere in mano il gioco con Soverato che comunque è sempre lì deciso a non far scappare le padrone di casa avanti 14-10 con tempo chiesto da coach Barbieri. Al rientro reazione Soverato che da 16-11 si porta ad una sola lunghezza da San Marignano 16-15 con time out questa volta per Battistoni e compagne. Fase importante del secondo set con la Battistelli avanti 19-17 e Soverato che non molla; guadagnano altro terreno Caneva e compagne adesso avanti 21-17 con le calabresi che non riescono a ricucire lo strappo. Recuperano due punti, però, le ragazze di Barbieri, 21-19 e 22-21 con nuovo time out per San Marignano. Controsorpasso ospite, 22-23, ma è parità 23-23. Arriva la palla set per Bertone e compagne che chiudono 23/25 portandosi sul due a zero. Inizio di terzo set equilibrato con le due squadre appaiate sul 4-4 e 7-7 e qui Gray e compagne allunano 7-10 con le squadra in parità 13-13 poco dopo. Tenta di scappare la Battistelli, 18-16 e coach Barbieri chiede time out; al rientro in campo più tre per le locali, 20-17, con Mc Mahon e compagne che tentano di riavvicinarsi. Nuovo time out Soverato. Al ritorno in campo, Soverato si avvicina, 20-19 cercando di tenere il passo delle avversarie che dal canto loro vogliono riaprire il match; fase finale del set tirata e decisiva con le riminensi avanti di una sola lunghezza, 21-20. Mini break di Zanette e compagne, 23-20 e arrivano quattro opportunità di chiudere il set per la Battistelli che vince 25/20. Quarto gioco con San Marignano che cerca sin dalle prime battute di allungare sul Soverato, 7-3, con time out calabrese. Spingono adesso Casillo e compagne che hanno cinque punti di vantaggio, 10-5, con le ragazze di Barbieri in leggera difficoltà; mini break di Donà e compagne che sono sempre vive e si portano a meno tre, 12-9, con time out per San Marignano. Al rientro nuovo allungo locale, 15-9, e questa volta time out per la compagine guidata da Barbieri. La Battistelli ha in pugno il set, essendo avanti 17-10 con Soverato che non riesce, pur provandoci, a ridurre il distacco e riprendere le padrone di casa. Il set viene vinto dalla Battistelli con il punteggio di 25/15. Si deciderà tutto al tie break. Quinto e decisivo set che inizia in equilibrio con il punteggio sul 3-3 mentre al cambio campo è Soverato a condurre 7-8; break da parte di Saguatti e compagne avanti adesso 10-8 e 11-9 con le biancorosse che non mollano. La Battistelli però avanza 12-9 e 13-10; arrivano tre match point per San Marignano avanti 14-11 e le padrone di casa chiudono alla seconda opportunità 15/12 vincendo in rimonta contro un buon Soverato. Adesso per la squadra del presidente Matozzo ci sarà da pensare all’ultimo match casalingo della regular season della stagione contro la Sigel Marsala ancora in lotta per la salvezza.

Saverio Maiolo

Ufficio Stampa Volley Soverato