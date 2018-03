Volley Soverato 3

Volalto Caserta 0

Parziali set: 25/13; 25/14; 25/17

VOLLEY SOVERATO: Formenti, Cecchetto (L), Gajewska 1, Bertone 13, Donà (K) 5, Gray 18, Frigo 7, Pizzasegola, Valli ne, Taborelli 2, Mc Mahon 10. Coach: Leonardo Barbieri

VOLALTO CASERTA: Marangon, Denysova 11, Silotto 3, Manig 3, Cvetnic 6, Barone (L), Mabilo 5, Tajè 3. Coach: Arcangelo Madonna

ARBITRI: Di Blasi Giuseppe Maria – Stancati Walter

DURATA SET: 20’, 20’, 20’. Tot 1h00’

MURI: Soverato 7, Caserta 9

Conquista i tre punti il Volley Soverato che liquida in un’ora esatta la pratica Golden Tulip Volalto Caserta al “Pala Scoppa”, ancora chiuso al pubblico per lo svolgimento dei lavori. La squadra di coach Barbieri, dopo la sconfitta di Ravenna, aveva la necessità di ritrovare il successo pieno per mettere altro fieno in cascina e rafforzare la posizione playoff. Cinquantuno i punti ad oggi delle biancorosse del presidente Matozzo che però, ancora, non sono matematicamente approdate alla zona spareggi promozione, con la gara di oggi che era importante per muovere la classifica e respingere gli attacchi delle squadre subito dietro alle ioniche. Passiamo al match contro le campane. Padrone di casa in campo con Pizzasegola al palleggio e Mc Mahon opposto, Bertone e Frigo coppia centrale, in banda capitan Donà e Alexa Gray con Cecchetto libero; coach Madonna per Caserta risponde con Manig e Denysova a formare la diagonale, al centro Mabilo e Tajè, schiacciatrici Cvetnic e Silotto con libero Barone. Gara che inizia con le locali subito avanti nel punteggio, 7-4, con la Volalto che lotta su ogni pallone, dimostrando di non esser certo arrivata in Calabria per fare la semplice comparsa. Campane, infatti, a meno due, 10-8 con Soverato che regala in pratica due punti. Riprende a macinare punti la squadra di casa, 16-11, con ace sporco di Bertone; arriva il primo time out per le ospiti. Al rientro in campo, allunga ancora la squadra di coach Barbieri, 19-12, e porta a casa il set con il punteggio di 25/13 grazie al punto di Alexa Gray. Parte forte Soverato nel secondo set ed è subito avanti 6-1 costringendo coach Madonna al time out. La Volalto tenta di accorciare il distacco e poco dopo il ritardo è di tre punti con Soverato avanti 10-7. Attacco murato a Donà e Caserta si avvicina ancora. Dentro Gajewska e Taborelli per Pizzasegola e Mc Mahon sul punteggio di 11-9 Soverato. Nuovo time out per la Volalto, sotto 13-9. Spingono adesso Cecchetto e compagne che allungano 19-9. Il parziale è in pugno al Soverato che chiude 25/14 con punto di Serena Bertone portandosi sul due a zero nel computo set. Le padrone di casa nel terzo gioco conducono nella prima parte 6-4 e 10-5 con Caserta che nonostante tanto impegno non riesce a contrastare le più quotate e forti avversarie. Volalto che in ogni caso non si arrende e arriva anche il primo time out dell’incontro per coach Barbieri sul 12-9. E’ Gray ad allungare per Soverato che adesso ha un vantaggio di cinque punti, 15-10 e cerca di affrettare i tempi e chiudere i conti. Mantiene alto il ritmo la squadra di Barbieri e così Bertone e compagne chiudono il set 25/17 con punto di Mc Mahon conquistando tre punti importanti. Obiettivo centrato, dunque, per il Volley Soverato che dopo questa vittoria contro Caserta, da lunedì, penserà al prossimo ravvicinato impegno. E’, infatti, previsto mercoledì sera un nuovo turno infrasettimanale con le ragazze di coach Barbieri di scena ancora in casa; ospite di turno la Delta Informatica Trentino che precede in classifica le “cavallucce marine”. Un match importante in chiave playoff che potrebbe portare la squadra del presidente Matozzo a rafforzare la propria posizione di classifica.