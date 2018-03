UI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA Domenica scorsa in Gara 1 degli ottavi di finale Play Off Challenge UnipolSai, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha conquistato la prima storica vittoria in questa competizione. Archiviata la vittoria in quattro set contro la Biosì Indexa Sora, la compagine giallorossa si prepara ad affrontare Gara 2 con lo spirito e la voglia di chi sa che la posta in gioco è altissima. Non sarà facile nella tana del Pala Globo Luca Polsinelli, palazzetto nel quale la compagine sorana si esalta davanti ai propri tifosi. Ma Coscione e compagni sono pronti a far valere le proprie qualità e capacità anche sul mondoflex laziale con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai quarti di finale già in Gara 2. Coach Fronckowiak punta sul molto sul buon stato di forma di alcuni dei suoi interpreti, su tutti l’opposto americano Patch e lo schiacciatore Jacopo Massari, i migliori in campo nel match di Gara 1. La squadra partirà questa mattina (ore 12) in autobus alla volta di Sora e arriverà in serata nella cittadina ciociara. Domattina è prevista la classica seduta di rifinitura.

Quella di domani contro la Biosì Indexa Sora sarà la partita n° 316 nella massima serie tra Regular Season, Play-Off, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il pre-gara di Deivid Junior Costa: “Ci aspetta una battaglia in un campo caldo dove Sora si esalta trascinata dal suo pubblico. Dopo gara 1 vogliamo proseguire il nostro cammino. Dovremo essere perfetti, lucidi e cogliere ogni occasione che l’avversario ci concederà”.

QUI BIOSI’ INDEXA SORA Per la squadra di coach Barbiero si tratta della “partita della vita”, un match da non sbagliare davanti al pubblico amico. Un match per proseguire il percorso negli ottavi di finale Play Off Challenge UnipolSai e allungare la serie a Gara 3. Ci crede fortemente la Biosì Indexa, non fosse altro per il positivo finale di stagione e per i precedenti che la vedono sempre vittoriosa nelle ultime sfide casalinghe contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Punta molto, ovviamente, sulla forza del bomber serbo Dusan Petkovic, miglior realizzatore della regular season di SuperLega UnipolSai con 508 punti. Alla vigilia del match di Gara 2 è stato il capitano Mattia Rosso a presentare la sfida: “In gara 1 siamo andati al PalaValentia senza la carica giusta, convinti che fosse una gara facile contro una squadra più arrendevole, complice anche la partita della domenica precedente vinta in casa in maniera decisa. Per gara 2 siamo fiduciosi, la formula dei Play Off ci consente di provare a riscattarci e noi cercheremo di farlo. Daremo tutto perché è la nostra ultima possibilità: approcceremo il match con la giusta carica consapevoli che possiamo allungare la serie contro una squadra alla nostra portata, ma dobbiamo tornare a giocare con più grinta ed essere incisivi al servizio come abbiamo già fatto in casa”.

LA FORMULA DEI PLAY OFF CHALLENGE Le quattro squadre classificatesi dall’11° al 14° posto al termine della Regular Season partecipano agli Ottavi di Finale, al meglio delle 3 gare. La prima gara e l’eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la miglior classifica. Alla seconda fase partecipano le squadre uscite dai Quarti di Finale Scudetto, le due vincenti gli Ottavi, e la 9a e 10a classificata: Quarti di Finale e Semifinali si disputano con match di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (primo match in casa della peggior classificata in Regular Season), mentre la Finale di disputa in gara unica in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN I due tecnici, Barbiero e Fronckowiak, potrebbero puntare sui sestetti che hanno disputato Gara 1. Sora allora in campo con Seganov in regia, Petkovic opposto, Caneschi e Mattei al centro, Rosso e Nielsen di banda, Santucci libero. Tonno Callipo con Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Lecat e Massari in posto 4, Marra libero.

PRECEDENTI ED EX Quella di domani sarà la diciassettesima sfida tra le due compagini. Il bilancio è a favore dei ciociari che hanno vinto in 11 occasioni. La Tonno Callipo ha battuto Sora al Pala Globo Luca Polsinelli in Gara 2 della finale Play Off promozione di Serie A2 UnipolSai, stagione 2015-16.

ARBITRI A dirigere la sfida ecco la coppia arbitrale composta da Maurizio Canessa e Matteo Talento. Il primo arbitro Canessa proviene dal Comitato Fipav di Bari ed è in Serie A dal 2009. Il secondo arbitro Talento proviene dal Comitato Fipav di Salerno ed è in Serie A dal 2012.

INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa sulle frequenze di Lega Volley Channel (piattaforma Eleven Sports Italia) al costo di € 2,90. Differita martedì 20 marzo su Volley Channel, canale 649 del digitale terrestre. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde dalle ore 17:55. Diretta testuale sui nostri social, face book e twitter.

Nella foto, il centrale brasiliano Deivid Junior Costa in attacco durante il match di regular season contro Trento (foto Lega Volley)