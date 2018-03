Terminata la regular season, la Tonno Callipo si prepara ad affrontare la fase post-season con la serie degli ottavi di finale Play Off Challenge UnipolSai. La compagine di coach Fronckowiak domani pomeriggio, ore 18:00, affronta l’eterna rivale di questi ultimi anni, la Biosì Indexa Sora con l’obiettivo di conquistare la qualificazione ai quarti di finale e rilanciarsi dopo una stagione finora travagliata e difficile. Una sfida con molteplici spunti di interesse che mette di fronte due squadre che si sono affrontate pochi giorni fa nell’ultimo turno di regular season. Domenica scorsa, ad esempio, la partita tra calabresi e laziali ha messo in mostra il bel duello tra opposti: da un lato Patch (l’americano autore di 25 punti con il 61% in attacco), dall’altro Petkovic (il bomber serbo capace di, a suon di punti e attacchi vincenti, di issarsi al primo posto nella classifica dei migliori realizzatori della regular season). Una partita, dunque, dalla posto in gioco altissima, alla quale la società giallorossa tiene particolarmente con il presidente Pippo Callipo che ha deciso di praticare prezzi popolari per i settori liberi del palazzetto. Nei settori liberi, infatti, tutti potranno acquistare il biglietto ad un euro.

Il pre-gara di Manuel Coscione: “Domenica inizia un percorso nuovo dopo una stagione finora molto difficile. Abbiamo lavorato bene in questo periodo per arrivare nella migliore condizione possibile a questo appuntamento che per tutti noi rappresenta un’occasione di riscatto ed una opportunità importante. Sora è un avversario difficile e lo ha dimostrato anche domenica scorsa, ma noi siamo pronti a dare tutto per portare a casa la vittoria”.

QUI BIOSI’ INDEXA SORA Rinvigorita dal successo di domenica scorsa, la squadra di coach Barberio arriva all’appuntamento di Gara 1 con rinnovata fiducia ed entusiasmo. Conclusa la regular season al penultimo posto, la Biosì Indexa Sora punta moltissimo sull’opposto serbo Petkovic, miglior bomber della regular season con oltre 500 punti realizzati. Una squadra giovane che si è resa autrice nel corso del Campionato di molte partite ben giocate e lottate alla pari. Una Sora che, oltre a Petkovic, punta molto anche sulla crescita del martello danese Nielsen, oltre all’esperienza di uomini cardine come capitan Rosso e come il libero Santucci. A completare il mosaico a disposizione di coach Barberio il palleggiatore bulgaro Seganov e i due centrali Mattei e Caneschi (ottima la stagione del centrale classe 1997).

LA FORMULA DEI PLAY OFF CHALLENGE Le quattro squadre classificatesi dall’11° al 14° posto al termine della Regular Season partecipano agli Ottavi di Finale, al meglio delle 3 gare. La prima gara e l’eventuale spareggio si disputano in casa delle squadre con la miglior classifica. Alla seconda fase partecipano le squadre uscite dai Quarti di Finale Scudetto, le due vincenti gli Ottavi, e la 9a e 10a classificata: Quarti di Finale e Semifinali si disputano con match di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (primo match in casa della peggior classificata in Regular Season), mentre la Finale di disputa in gara unica in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN Coach Fronckowiak potrebbe puntare sulla formazione “tipo” con Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Massari e uno tra Lecat e Felix in posto 4, Marra libero. Il tecnico ospite Barberio potrebbe rispondere con Seganov al palleggio,

PRECEDENTI ED EX Quella di domani sarà la sedicesima sfida tra le due compagini. Il bilancio è nettamente a favore dei ciociari che hanno vinto in 11 occasioni, l’ultima delle quali domenica scorsa al Pala Globo Luca Polsinelli. La Tonno Callipo non batte Sora da Gara 2 della finale Play Off promozione in Serie A2 UnipolSai stagione 2015-16. Nei quattro confronti disputati in SuperLega UnipolSai ha sempre vinto Sora.

ARBITRI A dirigere la sfida ecco la coppia arbitrale composta da Gianluca Cappello e Giorgia Spinnicchia. Il primo arbitro Cappello proviene dal Comitato Fipav Monti Iblei ed è in Serie A dal 2004. Il secondo arbitro Spinnicchia proviene dal Comitato Fipav di Catania ed è in Serie A dal 2011.

INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa sulle frequenze di Lega Volley Channel (piattaforma Eleven Sports Italia) al costo di € 2,90. Differita martedì 13 marzo su Volley Channel, canale 649 del digitale terrestre. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde dalle ore 17:55 con il commento di Domenico Schinelli.

Nella foto, il capitano giallorosso Manuel Coscione in azione al palleggio in bagher nel match di campionato contro Trento (foto Lega Volley)

