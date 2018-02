Dopo il netto successo ottenuto nel turno infrasettimanale nella trasferta di Montecchio, il Volley Soverato si appresta ad affrontare, domenica al “Pala Scoppa” il Club Italia Crai in una partita delicata contro le brave ragazze guidate da coach Bellano che hanno superato al tie-break il forte Mondovì nell’ultimo turno. Sono cinque le vittorie consecutive di Donà e compagne che con i tre punti conquistati a Montecchio hanno portato a quarantacinque il bottino in classifica. Le ragazze di coach Barbieri, rientrate giovedì pomeriggio dalla lunga trasferta veneta, sono già al lavoro per preparare nel migliore dei modi il prossimo importante match; non ci si ferma un attimo in questo bellissimo ed equilibrato campionato che regala risultati sorprendenti in ogni turno. Il Soverato ha già osservato il suo turno di riposo anche in questo girone di ritorno e, come ha affermato coach Barbieri in una sua intervista televisiva, è pronto a questo rush finale di regular season per non mancare l’appuntamento alla qualificazione play off promozione. Il team guidato da coach Massimo Bellano è composto da tante giovani promesse della pallavolo e con i trentasette punti in classifica, con tredici vittorie e undici sconfitte, sta disputando un ottimo campionato che servirà alle “azzurrine” come esperienza di crescita. Club Italia arriva da due vittorie consecutive casalinghe al quinto set contro Delta Informatica Trentino e LpM Mondovì; si tratta di un match difficile per la squadra del presidente Matozzo che, però, non vuole interrompere la striscia positiva di risultati e rosicchiare qualche punto in classifica alle squadre che la precedono, visti anche gli scontri diretti in programma nel prossimo turno. Nonostante il poco tempo a disposizione coach Barbieri con il suo staff prepara con la squadra l’incontro nei minimi particolari, provando varie soluzione da proporre in campo. Sia Giada Cecchetto che Natalia Gajewska stanno dimostrando il loro valore e la squadra dimostra di voler continuare a fare bene. Le biancorosse si alleneranno oggi e domani, mentre domenica mattina sosterranno la seduta di rifinitura al “Pala Scoppa” prima di scendere in campo alle ore 17:00 contro il Clb Italia Crai con fischio d’inizio affidato alla coppia arbitrale Moratti Frederick – Noce Alessandro.