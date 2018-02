In occasione della gara Top Volley Conad Lamezia-Angelina Saber Palermo, valida per la 16esima giornata del Campionato di Volley Maschile girone H, che si giocherà domenica 18 febbraio alle ore 18.00 al Palasport di Pianopoli, la squadra giallorossa vivrà dei momenti particolarmente toccanti e significativi grazie alla Lucky Friends, l’associazione formata da ragazzi diversamente abili e dai loro genitori.

Nell’ambito degli Special Olympics Italia i giovani atleti della Lucky Friends saranno prima protagonisti di alcuni scambi di gioco proprio con gli atleti giallorossi che accompagneranno poi in campo per la presentazione ufficiale della sfida in programma alle 18.00.

Vi aspettiamo numerosi, a partire dalle 16,15 al PalaSport di Pianopoli per vivere assieme a noi e ai ragazzi della Lucky Friends dei momenti di pura allegria e divertimento.