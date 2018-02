VOLLEYNSIEME RAFFAELE LAMEZIA – VOLLEY VALLEY CATANIA 3-1 (20-25, 25-23, 25-23, 25-15)

LAMEZIA: Lo Riggio, Graziano, Citriniti 8, Pasciuta 16, Esposito, L. Ferraro 4, Porfida 19, Butera 11, Piccioni 13, M. Sacco (L), Procopio, Mafrici. All.: A. Ferraro.

CATANIA: Bandieramonte, Tomasello, Cuti 6, Di Franco, Mancuso 3, Buremi 6, Bonelli (L2), Chiesa (L1), Saitta 13, Scuderi, Cortina 13, LAzzarà, Saraceno 16, Platania 4. All.: G. Bonaccorso.

ARBITRI: Verta Luca (1°) e Vitola Valeria (2°) entrambi della provincia di Cosenza.

NOTE: Cartellino giallo per Lamezia (terzo set) e Catania (quarto set). Cartellino rosso per Catania (quarto set).

Prestazione positiva e bottino pieno per la VolleYnsieme Raffaele Lamezia che batte per 3 a 1 la Volley Valley Catania. I gialloblu lametini hanno la meglio sugli avversari siciliani i quali partono però col piede giusto conquistando il primo set con determinazione per 20-25. Il tempo di riorganizzare le idee ed i ragazzi di mister Ferraro ribaltano il parziale dei set con due medesimi risultati ossia 25-23 (sia per il secondo che per il terzo set). Nel quarto set i padroni di casa sono molto concentrati nel non concedere nulla agli avversari e, così, non c’è storia: con un 25 a 15 la Raffaele Lamezia chiude la partita portando a casa i 3 punti. Con questa vittoria i lametini salgono a quota 22 punti in classifica e domenica prossima andranno in scena sul campo del Partanna (provincia di Trapani). Per Salvatore Torchia (membro dello staff tecnico) “è stata una partita dura come avevamo previsto. Non inganni il punteggio del quarto set. C’è voluto un po’ per trovare un la giusta fluidità e pericolosità in battuta. Importante essere riusciti a murare più palloni per trasformarli in punti. Da lì la squadra si è sciolta ed ha ottenuto una vittoria importante prima della insidiosa trasferta di Partanna a cui abbiamo già rivolto la testa. Un plauso a tutti era importante tornare alla vittoria”.