C’è grande soddisfazione in casa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per la convocazione in Nazionale del centrale giallorossoDomenico Paradiso. Il classe 2000 di Lamezia Terme è stato convocato per uno stage stage di selezione della Nazionale Under 20 maschile che si terrà al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Paradiso avrà modo di mettersi in mostra sotto il vigile sguardo del tecnico Monica Cresta.