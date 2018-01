Primo turno infrasettimanale del nuovo anno nel Samsung Galaxy Volley Cup A2. Il Volley Soverato è atteso dalla sfida in trasferta contro l’attuale capolista LPM BAM Mondovì che guarda tutti dall’alto con quarantatrè punti. È sicuramente un ostacolo arduo per le ragazze di coach Leonardo Barbieri che non stanno attraversando di certo un bel periodo con tre sconfitte consecutive alle spalle, di cui l’ultima domenica al “Pala Scoppa” contro la Savallese Millenium Brescia per tre set a uno. Soverato è fermo a quota trentadue, al settimo posto, raggiunto anche dal Barricalla Collegno. Sicuramente bisogna reagire in qualche modo per ritornare ad essere quella bella squadra ammirata per gran parte del girone di andata; il morale non è dei migliori ma anche contro le lombarde, domenica, il Soverato ha mostrato in alcune fasi della gara delle ottime giocate ed una buona reazione come accaduto nel primo set. Bisogna continuare ad avere fiducia, a lavorare duramente con la consapevolezze di poter riportarsi in zone di classifica più consone all’organico del presidente Matozzo. Mercoledì sera, inPiemonte, contro la compagine di coach Delmati, le ioniche possono tranquillamente giocarsi le loro carte, e poter disputare una partita ad alto livello. Nel match di andata vinse Soverato per tre a zero con Mondovì che accusava qualche defezione di formazione ma, con il passare del tempo la LPM è cresciuta fino a conquistare vittorie pesanti che hanno proiettato le piemontesi in vetta. Neanche il tempo di smaltire il ko casalingo per Soverato che già oggi pomeriggio riprende gli allenamenti e nella giornata di martedi volerà per raggiungere la sede del ritiro. Su questo importante incontro, coach Barbieri ha dichiarato: “Mondovì sta facendo molto bene. Loro sono una squadra quadrata con le due straniere che stanno facendo la differenza, due centrali che tengono molto bene a muro e un libero di esperienza; si tratta, come detto, di una squadra ostica ma noi gli stimoli per affrontare questi incontri c’è li abbiamo come d’altronde in tutte le partite. Abbiamo bisogno di raccogliere punti per muovere la classifica e per superare questo periodo non facile dal punto di vista psicologico. Partiamo dalle nostre convinzioni e qualitá per risalire la china in questo girone di ritorno ancora molto lungo“. Tutta da gustare, dunque, la sfida contro la capolista che si disputerà, ricordiamo, mercoledì sera alle ore 20:30 al “Palamanera” di Mondovì. La coppia arbitrale designata a dirigere il match è formata da Santoro Angelo – Armandola Cesare.