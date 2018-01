Primo match casalingo del 2018 per il Volley Soverato. Ospite di turno al “Pala Scoppa” sarà la Savallese Millenium Brescia che sta attraversando un ottimo periodo di forma con sei vittorie consecutive. La compagine guidata da coach Mazzola ha superato le calabresi in classifica e si trova a trentasei punti contro i trentadue delle ragazze del presidente Matozzo. Soverato è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Barricalla Collegno per tre set a uno nel primo turno di ritorno del Samsung Galaxy Volley Cup A2; la squadra di coach Leonardo Barbieri nelle ultime giornate non ha raccolto buoni risultati ed è scivolata di qualche posizione in classifica ma, come ribadito altre volte, ci sta tutto il tempo per recuperare. Certamente, il Soverato dovrà necessariamente ritornare a conquistare i tre punti davanti al pubblico amico dove ultimamente ha subito tre sconfitte consecutive; il calore del “Pala Scoppa” è risaputo essere un’arma in più per le biancorosse capitanate da Melissa Donà e contro le lombarde i tifosi saranno come sempre pronti e caldi per sostenere le “cavallucce marine”. E’ una settimana intensa dal punto di vista degli allenamenti questa per le ioniche che, come le altre squadre, giocheranno adesso tre gare nel giro di sette giorni, visto il prossimo turno infrasettimanale mercoledì 17 gennaio; prima però c’è da superare il non facile ostacolo rappresentato dalla Savallese Millenium Brescia che all’andata perse contro Soverato in casa per tre set a uno. La compagine calabrese è a tutt’ora in undici elementi dopo il divorzio consensuale con l’alzatrice Barbara Bacciottini scesa di categoria per giocare di più. La dirigenza del Soverato è sul mercato per portare alla corte di Leo Barbieri la nuova palleggiatrice e in questa finestra di mercato tutto è possibile. Sul match contro Brescia, abbiamo ascoltato le impressioni della centrale Serena Bertone che vuole caricare l’ambiente in questo delicato periodo di stagione:” Non stiamo attraversando un bel momento dal punto di vista dei risultati ma sono sicura che volteremo presto pagina; domenica contro Brescia non possiamo sbagliare perché davanti ai nostri tifosi manchiamo l’appuntamento con la vittoria da un po’ di tempo. Il campionato è ancora lungo e ogni settimana ci sono risultati a sorpresa su tutti i campi e, inoltre, la classifica è molto corta. Stiamo lavorando bene come sempre e vogliamo fare bene per superare presto questo periodo non positivo. La gara di domenica è difficile perché affronteremo una squadra in forma che è reduce da una serie di vittoria ma noi abbiamo dimostrato in più occasioni di saper uscire da questi momenti negativi e dobbiamo giocare concentrate e con tanto agonismo in campo per uscire con un successo. I tifosi sono sicura che anche contro Brescia saranno in tanti per sostenerci e starci vicino”. Prima del match ancora qualche allenamento a disposizione per coach Barbieri con la squadra che domenica mattina sosterrà la seduta di rifinitura; fischio d’inizio alle ore 17:00 con direzione arbitrale affidata alla coppia Autuori Enrico – Scarfò Fabio. Come sempre, sarà possibile seguire l’andamento del match in diretta streaming sul sito ufficiale volleysoverato.com grazie alla preziosa collaborazione di S1 TV, emittente ufficiale del Volley Soverato.