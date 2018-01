Il neo allenatore giallorosso Marcelo Fronckowiak è l’ultimo di una folta schiera di esponenti brasiliani che hanno calcato il palcoscenico della pallavolo a Vibo Valentia. Dopo numerosi giocatori verdeoro transitati in giallorosso, è il primo allenatore brasiliano nella storia del club del presidente Pippo Callipo. Prima del suo arrivo la Tonno Callipo ha dato tanto ai talenti brasiliani e ha ricevuto molto del loro prezioso talento. Prima dell’arrivo di Fronckowiak, sono stati ben 16 i pallavolisti brasiliani che hanno indossato la casacca della Tonno Callipo (alcuni di loro lo hanno fatto quando avevano già la nazionalità sportiva italiana, ma rientrano nella nostra quantificazione). Il primo a vestire la maglia giallorossa è stato il palleggiatore Alexandre Della Nina insieme all’opposto William Kirchhein e allo schiacciatore Marcos Almeida Esteves. Nel 2003-04 è arrivato a Vibo lo schiacciatore Carlos Cesar Da Silva Axè, mentre nella prima storica stagione in Serie A1 (2004-05) è stato il centrale Renato Felizardo a scaldare i cuori dei tifosi giallorossi. Nel 2005-06 a Vibo sbarca un campionissimo, che il mondo imparerà a conoscere, come Murilo Endres. La stagione 2006-07 vede a Vibo Valentia la presenza di altri tre brasiliani: gli schiacciatori Rafael Luiz Dentinho Fantin e Joao Paolo Bravo e il palleggiatore Raphael Vieira De Oliveira (altro grandissimo giocatore che poi vincerà tutto con la maglia di Trento). Nel 2007-08, l’anno della seconda promozione in A1, a Vibo arriva l’opposto brasiliano, naturalizzato italiano, Lucio Antonio Oro. Poi nessun brasiliano in rosa fino alla fugace apparizione nella stagione 2011-12 dell’opposto Felipe Airton Banderò. Passa ancora qualche anno e nell’estate 2014 a Vibo arriva un altro brasiliano naturalizzato italiano, Bruno Zanuto. Nella stagione 2015-16, a fine febbraio, arriva a Vibo lo schiacciatore Allan Verissimo Silva De Araujo. Mentre nella scorsa stagione sono stati ben tre gli atleti verdeoro a giocare con la Tonno Callipo: gli schiacciatori Thiago Alves Soares, Carlos Eduardo Barreto Silva e il centrale Deivid Junior Costa (tutt’ora facente parte della rosa giallorossa).