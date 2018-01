Mercoledì prossimo, 10 gennaio alle ore 20:30, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – si legge in un comunicato diffuso dalla società – tornerà a giocare in casa davanti al proprio pubblico. Un turno infrasettimanale fondamentale per i giallorossi a caccia della vittoria contro il Gi Group Monza. E per l’occasione, la società ha deciso di ridurre il costo del biglietto di entrata. Nel settore libero si potrà accedere con biglietto unico a 3 euro, i bambini sotto i 6 anni di età potranno accedere gratuitamente. Vieni a tifare insieme a noi! La squadra aspetta te! C’è voglia di riscatto, c’è tanta voglia di vincere! E vogliamo farlo insieme a VOI!!!