QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA La compagine giallorossa di coach Lorenzo Tubertini è pronta a disputare la prima partita del 2018 in casa contro la Wixo Lpr Piacenza. Un match difficile, il primo di una serie di impegni ravvicinati, con la Tonno Callipo che, da qui al 14 gennaio, giocherà 4 partite, 3 delle quali tra le mura amiche. A Civitanova nell’ultimo match dell’anno, in casa dei campioni d’Italia, Coscione e compagni hanno tenuto botta per due set, vincendo in maniera importante anche il secondo parziale. Si riparte, dunque, da quanto di buono fatto contro Stankovic e compagni per affrontare al meglio la sfida contro gli emiliani.

Quella di domani contro la Wixo Lpr Piacenza sarà la partita n° 303 nella massima serie tra Regular Season, Play-Off, Coppa Italia e Supecoppa italiana.

Il pre-gara di Davide Marra: “Ci aspetta un mese di gennaio durissimo con tante partite ravvicinate e tanti anticipi. Abbiamo la possibilità di risalire e siamo concentrati sulla partita contro Piacenza, squadra di ottimo valore e di grande esperienza. Dovremo stare attaccati a loro set per set ed essere più cinici”.

QUI WIXO LPR PIACENZA La compagine di coach Giuliani si presenta alla sfida contro la Tonno Callipo dopo il ko interno di fine 2017 contro Ravenna. Squadra esperta e con grande qualità, la Wixo Lpr è attualmente nono in classifica con 20 punti conquistati frutto di 7 vittorie e di altrettante sconfitte. Baranowicz e Fei compongono la diagonale palleggiatore-opposto, al centro Alletti e Yosifov compongono una coppia di centrali molto forte a muro (il bulgaro è il miglior blocker della regular season con 43 muri realizzati), mentre in posto 4 il tecnico marchigiano può contare sulle grandi qualità del martello transalpino Clevenot e, soprattutto, su un redivivo Simone Parodi che è ritornato ad esprimersi con un’ottima continuità di rendimento dopo i problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi anni. Nel ruolo di libero ecco Manià in ricezione e il giovanissimo Ludovico (figlio di coach Alberto) Giuliani. Nelle ultime due partite casalinghe contro Verona e Ravenna, il tecnico della Wixo Lpr ha però puntato nel ruolo di libero su Leo Marshall, schierandolo titolare nel derby emiliano-romagnolo perso contro la Bunge. In panchina nel ruolo di secondo palleggiatore c’è Cottarelli (dotato di un’ottima battuta float), il camerunense Kody a fare da vice Fei, al centro c’è il talento del giovane Di Martino, mentre a completare l’organico ecco l’istraeliano Hershko.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN Coach Giuliani potrebbe ripuntare sugli stessi effettivi schierati contro Ravenna: Baranowicz al palleggio, Fei opposto, Alletti e Yosifov al centro, Clevenot e Parodi di banda, Marshall libero. Coach Tubertini potrebbe schierare Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Antonov e Lecat in posto 4, Marra libero.

PRECEDENTI ED EX Sono 26 i precedenti tra le due compagini con il bilancio a favore degli emiliani che finora hanno conquistato 20 vittorie, mentre la Tonno Callipo ha ottenuto 6 successi. Sono ben 4 gli ex di turno e militano tutti tra le fila giallorosse: in primo luogo coach Tubertini che per lungo tempo è stato allenatore a Piacenza (secondo di Lorenzetti e primo allenatore del settore giovanile), poi i vari Coscione, Marra e Massari.

ARBITRI A dirigere il match saranno gli arbitri Giuliano Venturi e Marco Braico, entrambi di Torino. Il primo arbitro Venturi è in Serie A dal 2007, mentre il secondo Braico è in Serie A dal 2003.

INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel, visibile sulla piattaforma Eleven Sports Italia al costo di € 2,90. Differita su Volley Channel, canale 649 del digitale terrestre in onda sabato 06 gennaio alle ore 20:30. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde, a partire dalle 20:25.

Nella foto, Davide Marra in ricezione durante il match del girone d’andata (foto Lega Volley)