La società Volley Soverato comunica che la palleggiatrice Barbara Bacciottini non fa più parte dell’organico biancorosso. Separazione consensuale tra il sodalizio ionico e l’atleta fiorentina che, dunque, dopo cinque mesi lascia Soverato dove vi era ritornata dopo tre stagioni. Alla Bacciottini i migliori auguri per un ottimo proseguimento di carriera. La società del presidente Matozzo, ovviamente, è sul mercato con trattative già avanzate che saranno chiuse nei prossimi giorni con la nuova alzatrice che andrà a riportare a dodici l’organico di coach Barbieri. Intanto la squadra agli ordini dello staff tecnico, riprende oggi pomeriggio gli allenamenti in vista del match in programma sabato 6 Gennaio in Piemonte contro le padrone di casa del Barricalla Collegno nella prima giornata del girone di ritorno del Samsung Galaxy Volley Cup A2.

Saverio Maiolo

Ufficio Stampa Volley Soverato