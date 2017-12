Volley Soverato 1

Fenera Chieri 3

Parziali set: 18/25; 25/23; 19/25; 19/25

VOLLEY SOVERATO: Bacciottini ne, Millesimo ne, Formenti (L), Bertone 12, Donà (K) 7, Gray 21, Frigo 9, Pizzasegola 1, Valli, Caforio (L), Taborelli 3, Mc Mahon 8. Coach: Leonardo Barbieri

FENERA CHIERI: Bresciani (L), Sandrone (L), Perinelli 13, Mezzi ne, Moretto ne, Colombano ne, Lualdi 11, Dell’Amico ne, Batte ne, Manfredini 25, Angelina 14, Salvi ne, De Lellis 2, Akrari 15. Coach: Luca Secchi

ARBITRI: Noce Alessandro – Grassia Luca

DURATA SET: 21’, 27’, 22’, 24’. Tot 1h34’

MURI: Soverato 9, Chieri 11

Arriva la terza sconfitta consecutiva al “Pala Scoppa” per il Volley Soverato che nell’ultimo turno del girone di andata del Samsung Galaxy Volley Cup A2 viene sconfitto dal Fenera Chieri per tre set a uno. Un ko che porta la compagine di coach Leonardo Barbieri al settimo posto in classifica con conseguente abbinamento nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la vice capolista LPM Mondovì (seconda) nel match in programma il 24 Gennaio 2018. La sfida sarà ad eliminazione diretta. Contro la squadra dell’ex coach biancorosso Luca Secchi, il Soverato ha giocato a fasi alterante, mancando in alcuni fondamentali. Passiamo alla partita del “Pala Scoppa”. Padrone di casa in campo con Pizzasegola al palleggio e Mc Mahon opposto, al centro Frigo e Bertone con Donà e Gray schiacciatrici, mentre il libero è Caforio; l’ex coach biancorosso Secchi schiera per Chieri De Lellis in cabina di regia e Manfredini opposto, al centro Lualdi e Akrari, in banda Angelina e Perinelli con libero Bresciani. Dopo un avvio di gara equilibrato con le due squadre sul punteggio di 3-3 sono le padrone di casa a trovare il primo allungo sul 7-3 con coach Secchi che ricorre subito al time out; al rientro Soverato si porta 9-4 ma Fenera rientra subito in scia delle avversarie e si riporta a meno uno con time out delle ioniche sul punteggio di 9-8. Squadre di nuovo in parità, 11-11, con le ospiti che hanno raggiunto le locali e passano avanti 11-12. Piemontesi adesso sul più due, 13-15 con le biancorosse che non mollano e rispondono colpo su colpo. Allunga la compagine di Secchi e coach Barbieri chiama time out sul 15-18. Si mantiene sul più quatto Chieri, 17-21, con le ospiti che si aggiudicano il primo parziale per 18/25. Secondo set che nella prima parte vede le due contendenti appaiate nel punteggio sul 7-7 ma le piemontesi allungano 8-11 ma le locali reagiscono e si riportano in parità 11-11 e sul 12-11 coach Secchi chiama time out. Fasi decisive del secondo set con le calabresi avanti di un punto, 17-16 e con Frigo si porta sul 19-16 con time out per Chieri. Al rientro Soverato è avanti 22-19 con il “Pala Scoppa” che sostiene a gran voce le proprie ragazze in questa fase importante di match. Si rifà sotto Chieri, adesso a meno uno, 22-21. Parità 23-23 e cambio nel Soverato con Formenti al posto di Caforio con time out per le calabresi. Donà guadagna il set point, 24-23 e l’attacco fuori di Angelina porta Soverato alla vittoria del set 25/23. Inizia il terzo parziale con Soverato e Chieri sul 4-4 e le ospiti avanzano 4-6 ma Donà e compagne riagguantano la parità ed il punteggio con punto di Frigo è 7-7. Squadre in parità 13-13 con Chieri che allunga sul 13-16 ma Soverato rifà sotto con Donà al servizio e pareggia con un ace 16-16 con time out per Chieri. Due punti delle piemontesi costringono Barbieri al time out sul 16-18; al rientro un break di Chieri porta Manfredini e compagne sul più tre, 17-20 ed è nuovamente time out Soverato. Fenera Chieri è a due punti dal set, 19-23 con Soverato che tenta la rimonta ma le ospiti chiudono 19/25. Parte forte nel quarto set la squadra di coach Secchi che si porta sul punteggio di 1-5 costringendo il Soverato a chiedere subito time out. Si riporta vicino alle avversarie la squadra di casa in ritardo adesso due lunghezze, 8-10; muro di Bertone e punto di Mc Mahon con le locali in parità 11-11 e arriva il time out per Chieri. Nuovo break delle ragazze di Secchi avanti adesso 13-16 ed è time out Soverato. Al rientro in campo altri due punti per Chieri, 13-18 con De Lellis e compagne che allungano sul 16-21. Tenta di riavvicinarsi Soverato e rosicchia qualche punto, 18-22 con tempo chiesto da coach Secchi. Al rientro le piemontesi chiudono il match 19/25 conquistando tre punti importanti per la classifica. Per il Soverato altra sconfitta tra le mura amiche che chiude questo 2017 non nel migliore dei modi. Servirà un cambio deciso di rotta alle ragazze di coach Barbieri nel girone di ritorno. Prima gara del 2018 contro Collegno nel primo turno del girone di ritorno nel giorno della “Befana”.

Saverio Maiolo

Ufficio Stampa Volley Soverato