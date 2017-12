Nonostante le festività del periodo natalizio non si ferma il Samsung Galaxy Volley Cup A2 che, come di consueto, propone il turno di campionato nel giorno di “Santo Stefano”. Dunque, le squadre, si allenano regolarmente nei giorni che precedono il “Santo Natale” e lo stesso 25 Dicembre in vista dei rispettivi match. Il Volley Soverato del presidente Matozzo, viaggerà alla volta di Marsala per affrontare la Sigel che si trova al penultimo posto con sette punti ed è reduce dalla sconfitta tra le mura amiche per tre set a uno contro la capolista Cuneo. Le biancorosse di coach Leonardo Barbieri stanno attraversando il periodo più difficile dall’inizio della stagione ma solo dal punto di vista dei risultati perché, anche contro San Marignano, nonostante la sconfitta, il Soverato ha giocato bene per la maggior parte della partita mancando solamente nei momenti cruciali che, altre volte, magari, sono andati bene. Quindi, massima fiducia nell’ambiente biancorosso con la consapevolezza che la classifica è corta e che le ragazze capitanate da Melissa Donà sapranno rialzarsi e riprendere il loro cammino. Alla fine del girone di andata mancano due match (con l’ultimo il 30 dicembre contro Chieri) e questi due incontri sono importanti dal punto di vista del piazzamento nella griglia di Coppa Italia. Allenamenti intensi in questi giorni al “Pala Scoppa” con lo staff tecnico che ha preparato il match nei minimi dettagli. Anche oggi la squadra si allena in palestra, mentre domattina, giorno di “Natale” le “cavallucce marine” svolgeranno una seduta di allenamento prima della partenza per la Sicilia prevista nel pomeriggio. Raggiunta la città isolana, Bertone e compagne sosterranno la rifinitura il 26 mattina e nel pomeriggio, alle ore 17:00, ci sarà l’incontro Sigel Marsala – Volley Soverato con la direzione arbitrale affidata alla coppia Di Blasi Giuseppe Maria – Pecoraro Sergio.