Reggina-Casertana: dove vederla e orario di inizio

Reggina-Casertana rappresenta un altro passaggio cruciale del campionato degli amaranto. La squadra di Toscano, per poter stare al vertice, sa che dovrà affrontare ogni partita come se fosse una finale.

I campani potrebbero essere una formazione insidiosa da affrontare, grazie alla capacità di tenere ritmi elevati. La Reggina potrà contare sulla spinta di un pubblico che si annuncia numeroso per spingere De Rose e compagni.

Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 15. Il match, come di consueto, non avrà copertura televisiva, ma sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports.

La sfida, perciò, sarà visibile su qualsiasi piattaforma in grado di riprodurre lo streaming: pc, smartphone, tablet e tv.

Il servizio è disponibile a pagamento, al costo di 4,99 euro mensili che anno accesso alla visione di tutti i contenuti distribuiti da Eleven Sports.

Il rinnovo è automatico, ma non obbligatorio e dunque disattivabile in qualsiasi momento.