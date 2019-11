Potenza-Reggina: streaming e dove vedere le partita

La Reggina va a Potenza con la consapevolezza di sfidare un avversario che può rappresentare un’insidia per gli amaranto. Non a caso i lucani, autentica sorpresa del campionato, occupano la seconda posizione in classifica ed hanno la migliore difesa del girone.

Gli amaranto, spinti da quasi 600 tifosi, proveranno a fronteggiare la squadra di Raffaele usando le proprie armi che non sono certo poche.

Lo stadio farà registrare il tutto esaurito, considerato che anche il pubblico di casa è entusiasta del momento che la squadra sta vivendo sotto il profilo dei risultati.

A guidare i padroni di casa ci saranno due ex amaranto: il brasiliano Emerson ed Antonello Giosa, autentiche colonne della retroguardia lucana.

La sfida, che avrà inizio alle 17.30, non avrà copertura televisiva, ma come al solito sarà trasmesso da Eleven Sports.

L’incontro sarà visibile attraverso la piattaforma e su qualsiasi dispositivo in grado di riprodurre lo streaming: pc, smartphone, tablet e smart tv.

Per avere diritto alla visione sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile dal costo di 4,99 che darà accesso a tutti i contenuti prodotti dalla piattaforma, con particolare riferimento a tutte le sfide del campionato di terza serie dei tre giorni.

E’ possibile anche sottoscrivere un abbonamento annuale (49,99).

Il rinnovo è automatico, ma non obbligatorio e può essere disdetto in qualunque momento.