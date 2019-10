Consigliere comunale Catanzaro contro Luca Gallo: ‘Mia madre l’avrebbe definita stortu, lei veniva a vedere l’unica squadra importante del Meridione’

La maglietta di Luca Gallo con la scritta “Lavati i pedi e va curcati” continua a fare rumore in quel di Catanzaro.

Un consigliere comunale catanzarese, Enrico Consolante, ha risposto a muso duro con un post:

“Caro Luca Gallo non si tratta soltanto di stile, ognuno ha il suo. Lei ha testimoniato in modo evidente l’effetto che soldi e successo causano al cervello. Questa foto ci sta, abbiamo intelligenza e sportività per sorriderci sopra, ci mancherebbe, ma non postata da Lei che è il PRESIDENTE. Se mia madre, reggina purosangue del “gebbione” fosse viva l’avrebbe definita “stortu”, Lei, la domenica vestita in giallorosso andava a vedere il CATANZARO, a quel tempo l’unica squadra importante del meridione.