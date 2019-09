Reggina-Cavese: formazioni, streaming e dove vederla

La Reggina ospita la Cavese nel secondo turno del girone C di Serie C. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio all’esordio: gli amaranto sul terreno di gioco della Virtus Francavilla, i campani dall’X interna contro il Picerno, sebbene la squadra sia costretta a giocare sul neutro di Castellammare di Stabia.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 17.30. La gara dovrebbe essere caratterizzata da un’ottima cornice di pubblico considerato attorno all’ora di pranzo erano già circa 6500 i tagliandi staccati per il match, di cui 4000 sono gli abbonati amaranto e 150 sono in arrivo dalla Campania.

Reggina-Cavese, le probabili formazioni

Mimmo Toscano deve fare a meno degli infortunati Doumbia e De Francesco, con De Rose squalificato e Denis ancora in attesa di transfer. Assenze pesantissime in casa amaranto. mentre Moriero deve fare a meno dell’ex Sainz Maza (in odore di trasferimento) e di Sforzini che in settimana ha rescisso il proprio contratto.

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, Salandria, Sounas, Rubin; Reginaldo, Bellomo. All. Toscano.

CAVESE (4-2-3-1) Bisogno; Spaltro, Matino, Marzorati, Nunziante; Lulli, Matera; Di Roberto, Russotto, Addessi; El Ouazni. All. Moriero.

Reggina-Cavese, dove vederla

Reggina-Cavese non avrà copertura televisiva tradizionale. Il match, tuttavia, sarà trasmesso in streaming attraverso la piattaforma Eleven Sport. Il servizio permette la visione su qualsiasi piattaforma in grado di riprodurre lo streaming: pc, smartphone, tablet e smart tv. Per poter avere diritto alla visione occorre sottoscrivere un abbonamento di 4,99 euro mensili che dà diritto alla visione di tutte le partite di Serie C e di tutti gli eventi trasmessi dalla piattaforma. In alternativa è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale a 49,99 euro.